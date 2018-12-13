В Украине есть общежития, куда могут устроиться переселенцы, но их мало. Новости

Сейчас по Украине очень мало, но есть несколько мест в общежитиях, куда могут поселиться внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и жить. Об этом рассказала координатор «горячей линии» «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.
«Мы активно даем контакты в Кировоградской области, но туда лучше ехать пенсионерам, потому что там негде работать. Также есть в Полтавской области общежитие, в Доброполье (Донецкая обл., – прим. ред.) есть общежитие, где принимают ВПЛ», – рассказала она.
«Иногда нам звонят и предлагают жилье для переселенцев. Это может быть жилье в сельской местности, но мы даем такие контакты ВПЛ только после проверки. Например, в Черниговской области есть проверенное село, там ждут переселенцев с детьми, потому что если будет мало детей в селе, закроют школу. Раньше были модульные городки, но их срок действия сейчас заканчивается, и мы их сейчас не рекомендуем», – добавила Артемчук.
Юрист «Донбасс SOS» Наталья Юрлова сообщила, что правозащитники размещали переселенцев также в общежитиях Святогорска (Донецкая обл.) и других городах. «В Житомирской области есть общежития, но в некоторых общежитиях людей заселили и все нормально, а в некоторых есть проблемы, такие как теплоснабжение, электроснабжение и другие проблемы, что, конечно, негативно влияет на проживание граждан, особенно если это лица с инвалидностью, которые не могут самостоятельно обеспечить себя жильем и способствовать улучшению своих жилищных условий», – отметила она.
Как сообщалось ранее, за последние 2-3 месяца переселенцы стали чаще обращаться за помощью на «горячую линию» «Донбасс SOS» в поисках альтернативы съемному жилью, потому что их платежеспособность в связи с повышением коммунальных тарифов значительно снизилась. Правозащитники также рассказали, что в Украине нет льготного кредитования для приобретения жилья ВПЛ, а брать кредит на приобретение недвижимости, даже по программе «Доступное жилье», не все переселенцы могут себе позволить.
Напомним, 10 октября 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление об изменениях в программе «Доступное жилье». Подсчитано, сколько семей смогут воспользоваться в этом году этой программой. Министерство регионального развития уже распределило средства по областям по программе «Доступное жилье». Наибольшую сумму получила Донецкая область – 9,9 млн грн.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»
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