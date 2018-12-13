Против России нужно применить жесткие санкции в секторах экономики, – Тука. Новости

Европейский Союз и США недостаточно жестко применяют санкции к России для того, чтобы РФ вернула АР Крым и Донбасс под контроль Украины. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«По моим оценкам, на сегодняшний день возможности санкционного воздействия на Российскую Федерацию использованы в мировом масштабе примерно на 10%, в лучшем случае – на 15%. Поэтому я выступаю за усиленное введение санкций», – заявил он.

«Сейчас этот вопрос довольно тщательно изучается США и есть определенные ожидания, что положительные решения будут приняты в ближайшие недели. И эти решения будут, наконец-то, касаться того, к чему надо было стремиться с самого начала – сегментарные санкции. Когда санкции будут вводиться не против какого-то российского генерала, у которого нет счетов в Европе, дети сидят в России, и ему на эти санкции плевать. Санкции нужно вводить против определенных секторов экономики, тогда они заработают», – уверен Тука.

Как рассказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра «Атлантического Совета» Джон Хербст, Америка может ввести новые санкции против России в связи с конфликтом в Керченском проливе примерно через 2-3 месяца, когда полноценно заработает новоизбранный Конгресс США.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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