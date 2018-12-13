«Дом в селе»: В Украине работает программа кредитования переселенцев. Новости

В Украине работает программа льготного кредитования, которой могут воспользоваться внутренне перемещенные лица (ВПЛ), чтобы построить в селе новый дом или отремонтировать старый. Об этом рассказала юрист «Донбасс SOS» Наталья Юрлова.

«Программа "Дом в селе" – строительство собственного дома в селе. Под нее выделяется льготное кредитование. Эти программы утверждаются непосредственно местными советами – в каждом регионе эта программа своя», – говорит она.

По ее словам, действует данная программа с 2017 года и до 2020-го. «Гражданин имеет возможность именно при проживании в селе реализовать свое право на жилье. Это может быть реконструкция старого жилища, или строительство своего собственного – нового. Для этого выделяются средства под небольшой процент – это кредитование», – отмечает Юрлова.

«К нам часто обращаются люди и рассказывают, что действительно программа реализовывается – строят дома в селе. В общем эта программа предусматривает улучшение инфраструктуры и развитие села. Для участия в ней необходимо именно проживание в селе. Если это ВПЛ, то в соответствии со справкой о проживании в селе гражданин имеет право принять участие в этой программе», – сообщила юрист.

Как сообщалось ранее, за последние 2-3 месяца переселенцы стали чаще обращаться за помощью на «горячую линию» «Донбасс SOS» в поисках альтернативы съемному жилью, потому что их платежеспособность в связи с повышением коммунальных тарифов значительно снизилась. Правозащитники также рассказали, что в Украине нет льготного кредитования для приобретения жилья ВПЛ, а брать кредит на приобретение недвижимости, даже по программе «Доступное жилье», не все переселенцы могут себе позволить.

Напомним, 10 октября 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление об изменениях в программе «Доступное жилье». Подсчитано, сколько семей смогут воспользоваться в этом году этой программой. Министерство регионального развития уже распределило средства по областям по программе «Доступное жилье». Наибольшую сумму получила Донецкая область – 9,9 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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