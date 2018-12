В ООН отмечают, что ВПЛ больше не воспринимаются как чужаки (Инфографика). Новости

В регионах восточной Украины в 2018 году среднее значение показателя готовности к диалогу с различными социальными группами, в частности с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), выросло и составляет 6,2 балла против 5,9 баллов в 2017 году. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в Индексе социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в 2018 году.

Согласно отчету ООН, существуют заметные различия в значениях показателей между областями. В частности, жители Донецкой области, а также население территорий вдоль линии разграничения сообщают о самом высоком уровне готовности к участию в диалоге (6,7 балла), а жители Днепропетровской области – о самом низком (5,8 балла).

В отличие от многих других показателей Индекса USE, нет никакой разницы в значениях показателя между респондентами, проживающими вблизи линии разграничения и на остальной территории Донецкой и Луганской областей. Также опрос не зарегистрировал заметных различий в значениях показателей ни между женщинами и мужчинами, ни между людьми разного возраста.

Эксперты отмечают, что в готовности к диалогу значительные улучшения на уровне областей. Так, значение этого показателя в Луганской области выросло с 5,1 балла до 6,1 балла, в Харьковской области – с 5,8 балла до 6,4 балла, а в Запорожской области – с 5,7 балла до 6,2 балла.

Степень, в которой жители восточной Украины желают участвовать в диалоге, различается между социальными группами. В частности, жители восточной Украины более всего готовы участвовать в диалоге с переселенцами, с людьми, поддерживающими тесные связи с ЕС, и с жителями западной Украины.

«Уровень показателя готовности к диалогу с ВПЛ во всех областях может отображать восприятие того, что ВПЛ успели интегрироваться в принимающие громады и больше не воспринимаются как чужаки, особенно в Донецкой и Луганской областях», – говорится в отчете ООН.

Отмечается, что показатель готовности к диалогу с жителями неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса занял второе место в Донецкой и Луганской областях. При этом жители западной Украины набрали наибольшее количество баллов в Запорожской и Харьковской областях.

Украинские националисты и люди, поддерживающие отделение «ДНР» и «ЛНР» от Украины, – это две группы, с которыми респонденты наиболее неохотно готовы вступать в диалог. «Тот факт, что эти две группы рассматриваются как наименее подходящие для диалога, означает, что большинство респондентов не хотят взаимодействовать с людьми, придерживающимися радикальных политических взглядов, которые непосредственно ассоциируются с политической поляризацией конфликта», – считают в ООН.

«Тот факт, что показатель готовности к диалогу с жителями западной Украины выше, чем с украинскими националистами, говорит о том, что люди, проживающие в восточной Украине, не поддерживают географический раздел на восток и запад и что дистанция между группами в обществе определяется разной политической ориентацией, а не путем назначения географического "козла отпущения"», – сказано в отчете Индекса USE.

В целом эксперты отмечают, что жители восточной Украины позитивно настроены по отношению к людям, проживающим в западной части страны, и считают украинских националистов однозначно другой группой, которая не определяется географическими параметрами.

Кроме того, рост готовности к диалогу с жителями неподконтрольных Украине территорий Донбасса вместе с общим снижением поддержки военных действий указывают на увеличение поддержки мирного разрешения конфликта и полноценной реинтеграции, считают в ООН.

Как сообщалось ранее, уровень социальной толерантности вдоль линии разграничения в Донецкой области самый высокий в регионе – этот показатель составил 6,3 балла. При этом в громадах, которые проживают на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, ситуация отличается даже в границах одного административного образования, но есть то, что их объединяет – люди ощущают себя в изоляции.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

