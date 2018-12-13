Сводка из зоны ООС за 12 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из минометов калибром 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на луганском направлении и в районе поселка Чермалык на мариупольском направлении. Также НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук на донецком направлении.

В текущих сутках противник открывал огонь из минометов калибром 82 мм в районе населенного пункта Гнутово на донецком направлении.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки выпустила по прифронтовым территориям ДНР свыше 200 боеприпасов. Общее количество нарушений составило 18 раз. Под обстрелами оказались село Спартак, поселки Александровка, шахты "Трудовская" и Жабичево на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина и Зайцево; Ясиноватая и близлежащее село Крутая Балка; села Набережное, Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.), Коминтерново (после переименования Пикузы – прим. ред.), Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново и села Смелое. Огонь велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов».