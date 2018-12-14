В «ДНР»: Жительница Горловки показала новогодние товары в «Галактике» (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в магазине «Галактика» (бывший гипермаркет «Эпицентр» в жилмассиве Строителей). Она запечатлела товары на полках магазина, и опубликовала кадры в соцсети.
Большая часть магазина занята новогодними украшениями. Цены на товары различны. Так, подарочная картонная коробочка с конфетами стоит 276 руб. (грн по местному курсу на 14.12.2018). Разноцветные «дождики» – мишура на елку – продают по минимальной цене в 39 руб. за штуку, а те «дождики», что длиннее и пышнее – стоят 130 руб., 260 руб. Упаковка в 4 новогодних шарика – 149 руб.
Стоимость стеклянных шариков с фигурками внутри стартует от 149 руб. Большие статуэтки Деда Мороза и Снегурочки стоят 900-1148 руб. Светящихся снеговиков, медведей, оленей в зависимости от размеров можно купить по цене от 2485 руб. до 4043 руб.
Напомним, в неподконтрольном украинским властям Донецке дорожают продукты, поднялся в цене бензин, при этом у людей остаются низкими зарплаты.
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