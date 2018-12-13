Россия перешла красную линию, напав на украинские корабли, – Порошенко. Новости

У НАТО и Украины абсолютно четкое видение ситуации, которая происходит в акваториях Азовского и Черного морей. Об этом сегодня, 13 декабря, по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Россия осуществила акт агрессии против Украины в международных водах – точка», – сказал он.

Порошенко сообщил, что уже передал президенту Европейского Совета Дональду Туску списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии в Черном море.

«Использование открытого огня против украинских кораблей означает, что Россия перешла красную линию, и мы не можем, и не должны не обращать внимание на это, а давать очень четкий ответ. Наш приоритет – вернуть наших моряков, а Альянс разделяет нашу оценку агрессивных действий России. Мы все видим растущую угрозу со стороны РФ не только в Черноморском регионе, но и в акватории Азовского моря, и в международных водах в Керченском проливе. Это не просто атака на Украину – это проверка всего Альянса», – заявил президент Украины.

Как сообщалось ранее, в НАТО обеспокоены напряженной обстановкой в Азовском море и призывают Россию прекратить дестабилизацию в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс оказывает Украине политическую и практическую помощь в противостоянии российской агрессии, он также поблагодарил президента Украины за сдержанную позицию в ходе событий в Азовском море.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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