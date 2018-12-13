Все меньше украинцев считают, что колбаса важнее прав человека, – Лутковская. Новости

В Украине ментально другое восприятие прав человека, чем обществом в странах Запада, но оно сейчас меняется в лучшую сторону. Об этом рассказала экс-омбудсмен и заслуженный юрист Украины Валерия Лутковская.

«В Гааге (Нидерланды, – прим. ред.), где в целом не очень высокие дома, но огромные окна, которые, как правило, не завешены сильно шторами, и можно увидеть, как проживает семья. Если вы увидели человека, который с удовольствием заглядывает там в окно, можете спокойно говорить с ним на русском, он 100% отзовется. Это показатель того, что наше "постсовковое" развитие еще не завершено», – говорит она.

«Мы не знаем, что такое право на приватность, потому что привыкли к тому, что живем в коммунальных квартирах, и каждая соседка точно знает, из чего мы варим борщ. Мы привыкли к тому, что бабушки под подъездом могут обсуждать нашу личную жизнь, делать из этого выводы, еще и клеить ярлыки. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Также спокойно мы относимся к тому, что государство может пренебрегать нашими правами», – продолжила Лутковская.

По ее словам, в Украине общество только начинает развиваться в сфере защиты прав человека, о чем свидетельствуют данные нескольких социологических исследований, проведенных совместно с ООН. «Мы еще не дошли до того понимания прав человека, которое существует на Западе, но мы все больше и больше развиваемся. Все меньше украинцев готовы променять свои свободы на материальное благосостояние», – отмечает правозащитница.

«Если ставить на весы права человека и колбасу, все меньше и меньше людей считают, что колбаса важнее. Это очень позитивно, это правильно, но этот путь мы действительно проходим долго из-за советской идеологии», – добавила она.

Напомним, согласно опросу, в 2018 году на Донбассе жители поставили на первое место полицию, как эффективный способ защиты своих прав, а отношение к самосуду в Донецкой и Луганской областях отличается от других регионов Украины в разы.

Результаты исследования показали, что в Украине за два года изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность, а проблема дискриминации, остается актуальным вопросом для всех граждан. Кроме того, в Украине с 2016 по 2018 год изменилось отношение к ограничению прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), при этом на Донбассе более толерантно относятся к разным уязвимым социальным группам, чем в других регионах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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