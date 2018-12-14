«Квітник», «Карасук», «Круча»: На вооружении ВСУ появятся «умные» снаряды (Фото). Новости

«Квітник», «Карасук», «Круча» – это управляемые артиллерийские снаряды, способные с высокой точностью попадать в цель. Один из них украинский завод уже готов поставлять на вооружение ВСУ.

Управляемый снаряд «Квітник» на заводе «Прогресс», расположенном в Черниговской области, начали разрабатывать еще в 1990-х годах. Эти снаряды могут быть калибра 152 мм или 155 мм по стандартам НАТО.

Разработчики отмечают, что эти снаряды более эффективны, чем те, что сейчас использует украинская армия, в частности, один выстрел может заменить несколько десятков залпов, но и стоят они дороже. В момент выстрела цель подсвечивается лазером на расстоянии 4-5 км, после чего снаряд в полете переориентируется на место попадания. Наведение на цель может осуществляться и человеком, и беспилотником.

Снаряд «Квітник» был взят на вооружение ВСУ еще в 2012 году, но с того времени ни одно такое изделие не попало в армию. Проблемой стали производственные контакты с Россией, откуда поставлялась электроника для головки самонаведения снарядов.

Как сообщил директор завода-производителя Александр Матюхин, теперь электронная «начинка» для снарядов украинского производства закупается в других странах, в частности в Европе и странах Востока. Часть сложных деталей изготавливают на предприятии самостоятельно.

Разработчики также работают над усовершенствованием снаряда «Карасук» калибра 122 мм и управляемой мины «Круча». Главный конструктор завода «Прогресс» Николай Клочко сообщил, что уже был этап баллистических испытаний этого вида снаряда, но в приоритете у производителя «Квітник».

На заводе-производителе отметили, что технологией производства таких снарядов обладают менее десятка стран. США, Россия и Украина имеют собственные разработки, остальные – разрабатывают такое вооружение на основе приобретенных технологий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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