В Украине над претензиями к России работает специальная комиссия. Новости

В Украине оформлением претензий Украины к России занимается специальная правительственная комиссия, но может появиться новый орган или юридический механизм для представления претензий о фактах вооруженной агрессии в международных судах. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Это межведомственная комиссия, в состав которой входят представители министерств и тех ведомств, которые не обязательно являются часть Кабинета министров. Комиссия создана в рамках выполнения закона Украины. Мы будем обрабатывать претензии, которые уже поданы, анализировать, каким образом и в какой суд мы в дальнейшем сможем подавать претензии против РФ», – сообщила она.

По ее словам, комиссия также займется структуризацией доказательной базы об агрессии России против Украины, чтобы формировать государственную позицию по претензиям в судах.

«Если будет необходимость, чтобы был создан какой-то дополнительный орган или юридический механизм, чтобы нормировать эти все наши претензии, комиссия будет выступать с такими предложениями к Кабинету министров», – добавила вице-премьер-министр.

Как сообщалось ранее, Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) квалифицировал российское вторжение в Крым как международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ. Все действия агрессора на захваченной территории изучаются на предмет преступлений против человечности. Кроме того, президент заявил, что Украина подаст иск в Международный суд ООН о вооруженной агрессии Российской Федерации в связи с открытым нападением российских военных на корабли ВМС ВСУ в Азово-Керченской акватории, которое произошло 25 ноября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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