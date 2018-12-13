Как военные корабли США могут зайти в Мариуполь: Эксперт назвал условие. Новости

Пока договор о совместном использовании акватории Азовского моря действителен, Россия имеет законное право не пропускать иностранные военные корабли, а также досматривать торговые суда. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко.
«Нужен спокойный и профессиональный анализ того, что происходит. Нужно ли нам, чтобы, скажем, в Мариуполь зашел американский военный корабль? Если нужно, то нам нужно разрывать этот договор, потому что он запрещает без разрешения другой стороны заход иностранных военных кораблей в акваторию Азовского моря», – сказал он.
«Если мы его разрываем, вступает в действие Международная конвенция по морскому праву, которую подписали в 1982 году. она предусматривает, что ни одна страна не имеет права запретить другой стране препятствовать проходу торговых суден или военных кораблей в любой порт. Тогда РФ должна будет трижды подумать, как не пропустить через Керченский пролив американский военный корабль», – добавил Огрызко.
Как сообщалось ранее, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.
После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Рада»
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