За фразу «на Донбассе одни сепары» хочется бахнуть в ухо, – Тука. Новости

На Донбассе, в частности на неподконтрольных украинским властям территориях, а также среди переселенцев очень много патриотически настроенных граждан. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Я никогда не говорил, и даже не думал, что все переселенцы какие-то не такие. Более того, я всегда очень болезненно реагирую на некоторые тезисы, которые время от времени звучат со стороны наших балабольных украинских политиков о том, что на оккупированной территории остались одни сепары», – сказал он.

Замминистра МинВОТ рассказал об одном из своих личных знакомств с уроженцами Донбасса. «Этому мужчине 60 лет. Он живет в Донецке. У него есть старший брат и мама. Старший брат – имеет инвалидность по зрению, маме – 90 с лишним лет. Этот человек не стал убегать от войны, а взял в руки оружие и защищал нас с вами, а сейчас он, после демобилизации, чтобы поддерживать брата-инвалида и маму, время от времени ездит на оккупированную территорию, рискуя собственной жизнью», – рассказал Тука.

«И этот человек настолько патриот Украины, как большинство нашей Верховной Рады и рядом с ним не стояла. И когда я слышу фразы типа "на Донбассе одни сепары", у меня от ярости сжимаются кулаки и кому-то в ухо бахнуть хочется», – заявил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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