Не грязью единой: В Славянске рассказали, чем будут привлекать туристов. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) состоялось обсуждение и утверждение «Стратегии развития туризма и курортно-рекреационной деятельности в г. Славянске в условиях кризиса, вызванного последствиями боевых действий на востоке Украины, до 2027 года». Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», проект Стратегии депутаты, представители предприятий, организаций и общественности поддержали «в целом». «Против» выступил один человек, «воздержались» – двое.

Как отметил Славянский городской голова Вадим Лях, сегодня город не может похвастаться инфраструктурой, а поток туристов направлен не на цивилизованный «Славянский курорт» с его санаториями, рекреационными зонами, а в частный сектор. «"Славянский курорт" – это бренд. Хотя, наверное, сегодня более сильным брендом является "грязь" (я имею в виду грязелечение). Поэтому сегодня наша задача – это стратегия развития города. Чтобы не бабушка, сдающая комнату в частном секторе, задавала тон, а чтобы все-таки мы придерживались стратегии развития нашего курорта, и чтобы это была не только "грязь". Примем Стратегию или нет – бренд "славянская грязь" работал, и будет работать, несмотря на то, что идет война», – сказал мэр.

Вадим Лях констатировал, что славянские грязи до сих пор привлекают приезжих из разных городов Донецкой области. «Приведу пример. Идет реализация проекта по реконструкции пляжа у озера Вейсовое. Работы начинались в разгар купального сезона. Отдыхающие были категорически против этого. Я выезжал туда, сначала была конфликтная ситуация, но потом мы начали общаться. Оказалось, что несколько тысяч в день проходящих там туристов – это действительно приезжие. 90% – это не жители нашего города. Автобусы были из Краматорска, Горловки, Донецка, Луганска и других городов. Единичные случаи присутствия местных жителей. Это говорит о том, что лечебные свойства грязи были и остаются, и информация передается по "сарафанному радио", несмотря на то, что сегодня нет рекламы по деятельности нашего курорта. Безусловно, все это нужно использовать и развивать», – рассказал мэр.

Он дополнил, что Славянск «должен чем-то отличаться» от соседних городов-конкурентов (Лиман, Святогорск, Краматорск и пр.), а также использовать их потенциал в своем развитии. «Смотря какие у кого ресурсы. Например, сегодня Краматорск черпает наши людские ресурсы, принимает на работу наших людей. Поэтому мы отток денег должны получать от Краматорска в виде все-таки курортно-туристических услуг, включая туры выходного дня», – считает глава города.

Заместитель городского головы Виктор Воропаев акцентировал на том, что Стратегия направлена на развитие не только территории «Славянского курорта», но и всего города. «Это весь город, и в том числе развитие инфраструктуры и города, и курорта. Пребывание отдыхающих, как правило, не ограничено получением тех услуг, на которые мы делаем акцент с учетом нашей уникальности – соленые озера, грязи, исторические моменты. Они приезжают, пользуются нашей инфраструктурой… Потому предусмотрено обустройство зон отдыха не только на курорте. Установка уличной мебели, урн для мусора, обустройство пешеходных прогулочных зон. Разработка существующих и создание новых туристических объектов, мест для массовых мероприятий, реставрация объектов культурного наследия, обустройство парков, оптимизация движения общественного транспорта для людей, которые имеют проблемы с инвалидностью. И это не только курорт – это город», – сказал он.

При разработке Стратегии специалисты проанализировали слабые и сильные стороны города. Так, из сильных сторон были отмечены наличие Регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» и близость Национального природного парка «Святые горы» (Святогорск), а также уникальных минерализованных карстовых озер Репное и Слепное, что является основой для развития бальнеогрязевого и грязевого курорта, и др.

Среди слабых сторон развития туризма в Славянске:

отрицательный имидж из-за военных действий на востоке Украины;

недостаточно развитая гостиничная инфраструктура (всего 7 гостиниц). В то же время, несоответствие большинства услуг гостинично-ресторанного комплекса соотношению «цена – качество»;

неудовлетворительное состояние памятников историко-архитектурного наследия, нехватка достопримечательностей и развлечений; высокий уровень изношенности объектов туристско-рекреационной инфраструктуры;

отсутствие разработанных туристско-экскурсионных маршрутов, экологических троп и др.;

ненадлежащее качество автомобильных путей сообщения;

и др.

Реализация Стратегии будет разделена на три этапа. Всего запланировано 73 мероприятия, направленных на развитие туристической инфраструктуры, курорта, кадрового потенциала, формирование прозрачных урегулированных земельных отношений, безопасность туристов, введение действенной экополитики. Из практических для жителей и гостей города моментов среди прочего Стратегия предусматривает:

создание районного парка «Лесной», капитальный ремонт местных скверов и зеленых зон;

создание зон отдыха на озере Лиман-1 и Лиман-2;

реставрация памятников архитектуры и градостроительства «Дзевульський и Ланге», «Часовня»;

сохранение городского электротранспорта и развитие электротранспорта, восстановление троллейбусного маршрута № 5;

строительство мусоросортировочной и перегрузочной станции.

«Мы не ожидаем, что уже через три года на слуху у всей Украины будет то, что Славянск – лучший курорт на востоке Украины. В стратегии заложены мероприятия, которые предусматривают качественное повышение и улучшение инфраструктуры. Вся инфраструктура города должна быть одинаково доступна для всех групп населения, в том числе для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения», – сказала Юлия Суховерхая, представитель предприятия-разработчика Стратегии.

Финансовое обеспечение реализации Стратегии планируется осуществляться за счет средств городского, областного, государственного бюджета и других средств, в т. ч. международных финансовых организации, грантов.

Для справки: Славянск является городом областного значения. На данный момент на территории Славянского городского совета проживает 116 483 человек, из них:

в Славянске – 112 022 жителей,

в Святогорске – 4 461 жителей.

По состоянию на 1 января 2018 года в Славянске находятся 11 объектов размещения, в том числе 7 гостиниц и 4 специализированных заведения размещения (ГП «Санаторно-курортный реабилитационный центр "Славянский курорт"» из трех санаториев – «Славянский», «Юбилейный», «Донбасс», а также санаторий «Шахтостроитель»).

С июля 2014 деятельность санаторно-курортных учреждений значительно ограничена: из 4-х санаториев по назначению функционирует только санаторий «Славянский» (специализируется на лечении больных с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга, нервной системы, органов опоры и движения).

Гостей и туристов города привлекает Славянский керамический рынок. По состоянию на 1 сентября 2017 в сфере производства керамической продукции в городе работают 225 физлиц-предпринимателей и 34 юрлица.

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