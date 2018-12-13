Сети хабов удалось найти «рецепт» для объединения разных организаций, – эксперт. Новости

Уникальность сети общественных организаций в том, что она дает возможность индивидуально подходить к каждому бенефициару сети. Каждая организация или инициативная группа таким образом сможет получить комплексную помощь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции рассказал исполнительный директор общественной организации «Институт аналитики и адвокации» Юрий Ромашко. Пресс-конференция на тему: «Зачем украинцам общественные организации и что бывает, когда они объединяются в сети?» прошла сегодня, 13 декабря.

В Украине реализовывается проект «Создание и институциональное развитие сети Общественных организаций хабов». По словам Ромашко, уникальность сети хабов в том, что удалось найти «рецепт» для объединения абсолютно разных по содержанию и типу организаций. «От аналитического центра, который занимается анализом, от правозащитной организации, которая занимается правами человека, до социального предприятия, которое имеет абсолютно другую миссию и задачи – решение определенных социальных проблем через предпринимательскую деятельность», – сказал он.

«Это очень важно, так как именно такой симбиоз из 15 организаций-лидеров, каждый из которых имеет свой уникальный опыт, свою историю успеха, свою экспертизу, дает возможность создать уникальный подход к каждому клиенту, к каждому бенефициару сети. Следовательно, обратившись к сети, группа людей инициативных или это будет организация, она получит комплексную помощь. Это может быть аналитика, адвокация, коммуникации, организационное развитие и т.д.», – добавил он.