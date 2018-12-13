В НАТО обеспокоены напряженной обстановкой в Азовском море. Новости

В НАТО обеспокоены напряженной обстановкой в Азовском море и призывают Россию прекратить дестабилизацию в Украине. Об этом сегодня, 13 декабря, по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в ходе пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы только что обсудили поддержку НАТО Украине, а также агрессивные действия России в Черном море. Мы по-прежнему обеспокоены повышенным напряжением в акватории Азовского моря. Не может быть никакого оправдания в применении Россией военной силы против украинских кораблей и военных», – сказал он.

По его словам, Россия должна немедленно освободить украинских моряков и отдать Украине захваченные корабли, а также обеспечить свободное судоходство, включая свободный доступ к украинским портам в Азовском море.

«Мы также осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией, и никогда этого не признаем. Строительство моста в Керченском проливе также является еще одним нарушением суверенности и территориальной целостности Украины. Эту линию поведения России мы расцениваем как дестабилизацию. Мы видим это и на востоке Украины, где ежедневно наблюдается нарушение режима прекращения огня и применение оружия, запрещенного Минскими договоренностями», – заявил Столтенберг.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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