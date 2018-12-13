Генсек НАТО рассказал о практической помощи Украине. Новости

НАТО оказывает Украине политическую и практическую помощь в противостоянии российской агрессии. Об этом сегодня, 13 декабря, по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в ходе пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Это включает около 40 млн евро обязательств, которые члены Альянса предоставляют через трастовые фонды. Один из таких фондов, например, помогает Украине улучшить системы контроля, командования и коммуникаций», – сказал он.
По его словам, до конца этого года НАТО передаст Украине оборудование для надежных и защищенных систем коммуникаций. «Мы также поддерживаем Украину в улучшении морских возможностей, логистики, кибербезопасности, а также медицинской реабилитации», – заявил Столтенберг.
Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что в ответ на агрессивные действия России в Азовском море Альянс увеличил свое присутствие в Черноморском регионе. «Мы будем продолжать оценивать нашу военную позицию», – добавил он.
Как сообщалось ранее, в НАТО обеспокоены напряженной обстановкой в Азовском море и призывают Россию прекратить дестабилизацию в Украине.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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