Ситуация в пунктах пропуска днем 13 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 13 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- «Администратор»: «10:51. Со стороны Бахмута. Украина – сразу на въезд»;
- Алена: «11:53. Пост Майорск на 10:20. Украинский прошли за 10 минут. На ДНР машин 30».
КПВВ «Марьинка»:
- «Администратор»: «12:29. "Каргилл" в Украину, движения практически нет. С 6 утра стоим еще на мосту».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Администратор»: «10:35. Еленовка очередь есть, большая. Льгота 50 машин»;
- «М»: «10:59. На данный момент в Еленовке, Новотроицком машин и людей много, движение очень слабое»;
- «Andrew»: «11:52. На "Перлыне" в Украину все плохо. Родственники стоят уже 2 часа, и пока неизвестно, когда проедут»;
- «Bugor»: «12:26. Еленовка на выезд из Донецка. Машин 70-80 общей, льгота 20, суперльгота прет. Время 13:26 (дон). "Каргилл" обычная на съезде с моста. Льгота в три ряда, это на выезд из Донецка»;
- «Bugor»: «13:42. Ну очень медленно Еленовка на выезд из Донецка. За 2 часа машин 25-30 продвинулись».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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