Эскалация ни в чьих интересах сейчас: Генсек НАТО об Азовском море. Новости

Украина продемонстрировала сдержанную позицию в ходе событий в Азовском море, и Североатлантический альянс ей за это благодарен. Об этом сегодня, 13 декабря, по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в ходе пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Эскалация не соответствовала бы ничьим интересам сейчас. Я также поддерживаю ваши демократические процессы, особенно накануне выборов в Украине. Именно образцовое управление и реформы приведут Украину ближе к евроатлантической семье. Уже много сделано, и мы надеемся, что Украина продолжит путь реформ, особенно в плане гражданского контроля над службами безопасности и разведки, а также в борьбе с коррупцией», – сказал он.
«Мы, конечно, признаем стремление Украины вступить в НАТО и готовы ей помочь на пути к успеху», – резюмировал Столтенберг.
Как сообщалось ранее, в НАТО обеспокоены напряженной обстановкой в Азовском море и призывают Россию прекратить дестабилизацию в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс оказывает Украине политическую и практическую помощь в противостоянии российской агрессии.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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