Чтобы силами детей что-то менять в самой школе, – общественница о проекте. Новости

Общественная организация благодаря помощи сети хабов смогла реализовать проект для учеников старших и младших классов – чтобы силами самих детей можно было что-то менять в самой школе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции рассказала психолог, общественная активистка из Донецкой области Юлия Ромашко. Пресс-конференция на тему: «Зачем украинцам общественные организации и что бывает, когда они объединяются в сети?» прошла сегодня, 13 декабря.

Юлия Ромашко представляет организацию «Открытая ассоциация психологов-практиков», которая была основана в 2014 году. По ее словам, за время существования организации были проведены многочисленные занятия, классные часы с подростками и молодежью на самые разные темы. «Мы увидели, как много активной молодежи, как много активных молодых людей, у которых есть инициативы, есть желание что-то менять в самой школе», – рассказала активистка.

«Когда мы узнали, что организация "Точка доступа" предоставляет гранты на такие молодежные проекты, мы посетили тренинг. Это было очень полезно», – добавила она.

Общественная организация после тренинга и создания проекта «Повышение способности ученического самоуправления», по словам Ромашко, получила грант. «Нашей задачей было увеличить потенциал. Каждый из детей сталкивался с тем, что не может реализоваться в школе в той полноте, в которой у него есть таланты. Потому что школьное образование – оно догматичное, с рамками. И мы старались эти таланты реализовать на благо самой школы, чтобы учиться стало лучше, легче и интереснее», – сообщила она.

В рамках проекта был проведен ряд тренингов для старшеклассников. Кроме того, в двух школах были реализованы две инициативы – для младших школьников были закуплены игры, головоломки, конструкторы. Еще одна организация из сети хабов помогла научить школьников снимать видеоролики.

На основании этого проекта, по словам Ромашко, появилась методичка о работе со школьным самоуправлением, и этот опыт может тиражироваться далее. «Чтобы силами самих детей можно было что-то менять в самой школе», – сообщила общественница.

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