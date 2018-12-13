Украина будет отвечать за восточный фланг НАТО, – Порошенко. Новости

Украина будет развивать и укреплять сотрудничество с НАТО в рамках проектов трастовых фондов, а в будущем – отвечать за безопасность восточного фланга Североатлантического Альянса. Об этом сегодня, 13 декабря, по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Это важно для наших морских возможностей. Мы уже согласовали это с НАТО, и это поможет нам в укреплении безопасности в акватории Черноморского региона», – сказал он.

По его словам, Украина также планирует усилить сотрудничество с НАТО в сфере кибербезопасности, особенно в период проведения президентских выборов в стране. «Мы планируем продолжать наш стратегический курс на полное членство в НАТО и в Европейском Союзе. Мы благодарны, что наши партнеры дают очень четкие сигналы, что двери НАТО открыты для Украины. Я обещаю неотвратимость нашего евроатлантического курса», – заявил Порошенко.

«На восточном фланге мы являемся одним из сильнейших партнеров НАТО, и в будущем мы будем отвечать за восточный фланг НАТО, как члены Альянса», – добавил президент Украины.

Как сообщалось ранее, в НАТО обеспокоены напряженной обстановкой в Азовском море и призывают Россию прекратить дестабилизацию в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс оказывает Украине политическую и практическую помощь в противостоянии российской агрессии, он также поблагодарил президента Украины за сдержанную позицию в ходе событий в Азовском море.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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