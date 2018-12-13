Военное положение: В Северодонецке проведут военные сборы территориальной обороны. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) в течение 5 суток будут проводиться военные сборы с оперативным резервом второй очереди, которым комплектуются воинские части территориальной обороны. Об этом сегодня, 13 декабря, информирует Северодонецкий городской военный комиссариат на сайте Северодонецкого городского совета.
«В соответствии с мероприятиями, проводимыми Генеральным штабом Вооруженных сил Украины при введении в Украине военного положения, в течение 5 суток будут проводиться военные сборы с оперативным резервом второй очереди, которым комплектуются воинские части территориальной обороны», – говорится в сообщении.
Так, согласно ч. 9 ст. 29 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», военнообязанные, которым пришла повестка городского военного комиссариата на прибытие для призыва на сборы, обязаны прибыть в пункт и в срок, указанные в повестке.
Отмечается, что военнообязанным за время прохождения сборов выплачивается:
- суточные за каждый день пребывания на сборах;
- средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;
- военнообязанным и резервистам, которые не работают, военными частями выплачивается денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1 762 грн в 2018 году).
Напомним, 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди.
Как сообщалось ранее, в связи с введением военного положения в Украине не планируется полная или частичная мобилизация. При этом не исключена вероятность проведения проверочных сборов.
В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
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