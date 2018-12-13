В НАТО переданы списки лиц, причастных к акту агрессии РФ в Керченском проливе. Новости

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе передал НАТО списки лиц, причастных к акту открытой агрессии России в Керченском проливе. Об этом глава государства сообщил сегодня, 13 декабря, по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия).

По его словам, Украина начала обсуждать конкретные санкции против России с международными партнерами. «Сегодня я передал данные о конкретных фамилиях российских военных, работников ФСБ, которые были задействованы в пиратской акции агрессии против украинских кораблей в Черном море генеральному секретарю НАТО», – сказал он.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что украинские моряки являются военнопленными. «Россия не имеет никакой юрисдикции над 24 украинскими воинами. Это подтверждено Женевской конвенцией. Россия не замечает, что она является агрессором по отношению к Украине и в связи с аннексией Крыма, и в связи с агрессией против нашего государства на востоке, и в связи с актом агрессии в нейтральных водах Черного моря», – заявил президент Украины.

«Конкретные дискуссии сейчас проводятся. Мы надеемся, что также как был сформирован пакет санкций против Керченского моста, санкции против РФ будут продолжены именно за невыполнение Минских соглашений, за проведение незаконных выборов, за полное игнорирование международного права и за агрессию против Украинского государства», – добавил он.

Как сообщалось ранее, также президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе встретился с главой Европейского Совета Дональдом Туском. Порошенко проинформировал Туска о последствиях акта открытой агрессии России в Керченском проливе и существующих угрозах для региональной безопасности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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