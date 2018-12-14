«А как же баня, клубы, девчонки?»: Сторонники «ДНР» отреагировали на «анонс» наступления ВСУ. Новости

На сегодня, 14 декабря, в «ДНР» анонсировали «масштабное наступление ВСУ» в составе 12 тысяч бойцов. По крайней мере, так местным медиа заявил «замначальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин со ссылкой на данные «республиканской» разведки.

«Цель планируемого наступления – захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между ДНР и РФ в районе населенных пунктов Коньково и Холодное», – уверял он.

В «ДНР» даже сторонники «республики» с иронией восприняли очередную «страшилку», своими мнениями они делятся в соцсетях. Жители акцентируют, что подобные анонсы от Басурина появляются чуть ли ни раз в квартал:

Виктория: «Шо? Опять?»;

Евгения: «Та не будет ничего. "Мы рассекретили коварные планы врага – и враг в страхе отказался". У нас каждый квартал такое. Так и поясняют потом»;

Марина: «Да что уж – каждый квартал... каждую неделю…»;

Елена А.: «А что, перенесли? У нас всегда 9 мая собираются»;

Олег: «Готовая тема для сериала. Разведчики ДНР с риском для жизни добывают планы врага. Несколько сезонов...»;

Ирина: «Задолбали! И так тошно, а они еще и нагнетают»;

Ольга: «Вот серьезно! Уже слов нет. То весной собирались, потом собирались в сентябре, потом 7-го числа.. А теперь 14-го декабря? Лучше бы людям правду сказали, что на**уют их в целях поддержания тонуса. Да и вообще, сколько можно заявлять о "наступлении со стороны врага". Когда будет заявление о планировании наступления наших войск и введение этот приказ в действие. Бесят!».

Также жители саркастически недоумевают, почему в «ДНР» «наступление» придумали именно на пятницу перед выходными днями:

Юрий: «Наступление если начинают, то не прекращают пока не займут заданный рубеж. 14 декабря – пятница, а там два выходных, а за день не управятся». – Евгения: «Ну что, переносим уже на 21-е?». – Юрий: «Так 21-го опять пятница. Потом всякие корпоративы»;

Леонид: «Кто ж в пятницу наступает? Баня, клубы, девчонки...»;

Елена: «Так 16-го апокалипсис уже назначили. Не занимайте дату!»;

Галина: «Смотрю, у наших 14-е – любимое число для наступления врага, да?)».

Но остаются и те, кто продолжают верить «предсказаниям» Басурина:

Зураб: «Товарищу мама звонит – "мне плохо". Напугали женщину эти даты наступления»;

Валентина: «Людей запугивают, как в 2014 году. Я из-за этого в филармонию побоялась идти. И сейчас, чтобы больше дома сидели и не рыпались никуда».

«Про пастушонка и волка давайте притчу не забывать. Наступил момент, когда волк все-таки пришел», – пытается серьезно напомнить всем Александр.

«Эту притчу надо напоминать тем, кто вот так регулярно пугает людей "наступлениями". А не тем, кто вынужден уже 4 года всё это слушать регулярно», – парирует ему Андрей.

«Расслабьтесь, панове. Який наступ, дощ іде. А потім новий рік, різдво. У лютому наступ. Якщо нічого не заважатиме. Але як потеплішає. Скоріш за все перед літнім сезоном Седово отжать спробують. Седово відберуть як раз перед відпусками», – с юмором заключает сторонник «ДНР» Сергей.

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