Очередь не вмещалась в «вольер»: Блогер показал КПП «ДНР» на линии разграничения (Видео). Новости

При пересечении контрольно-пропускных пунктов «ДНР» на линии разграничения граждан заставляют заполнять талоны с указанием своих персональных данных – Ф.И.О., дата рождения, номер телефона, IMEI телефона. Об этом сообщает житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов.

Он также продемонстрировал ситуацию на контрольно-пропускном пункте «Горловка» со стороны «ДНР» при пешем прохождении. Михаил уточняет, что пересекал линию разграничения 12 декабря, направляясь на подконтрольную Украине территории, и возвращался в Горловку вчера, 13 декабря.

«Во вторник, 12 декабря 2018 года, около 10-ти часов утра я добрался до блокпоста маршрутом №14. Выходили мы (пассажиры) из автобуса прямо в пешую очередь, которая не только не вмещалась в "вольер", но и тянулась до самых туалетов... Думаю, не менее 600 человек! Оценив критически свои шансы (часа три стояния в очереди при самом оптимистическом раскладе!), я ринулся в автобус, водитель которого "любезно согласился" (а точнее – зазывал!) довезти желающих до "нуля" за 250 руб. (106 грн по местному курсу валют, – прим. ред.)», – комментирует блогер.

На «нулевом» блокпосту «ДНР» проверки заняли 40 минут, потому что в наличие не оказалось талончиков, в которые сейчас люди жолжны заносить свои персональные данные. «Здесь процедура заняла примерно 40 минут (пока запустили автобус – он был первым на очереди, пока проверили паспорта). Повезло, что не оказалось "талончиков", которые третью неделю подряд заполняют все пассажиры "бусов" при прохождении паспортного контроля. В них каждый пишет свои данные (Ф.И.О., дату рождения, номер телефона, IMEI телефона) и вкладывает в паспорт при проверке. На сбор этих данных уходит много времени», – уточняет горловчанин.

«В общем, на выезд я "проскочил" довольно удачно (за 250 руб. и 40 минут), учитывая огромную очередь пешеходов!», – подвел Михаил итог прохождения КПП «Горловка» 12 декабря, когда направлялся в украинский Бахмут (до переименования Артемовск).

13 декабря он возвращался обратно в Горловку около полудня. «Доезжаю от "нуля" до паспортного ДНР, выхожу из автобуса и (омагат!!!). Я еще никогда не видел, чтобы очередь пешеходов на въезд в Горловку была такой длинной. Снова из автобуса – прямиком в очередь. Очень много людей», – рассказал блогер.

Он отметил, что в «вольере» люди стояли не как раньше в 5-6 человек «в ширину», а по 2-3 человека. «Паспортный контроль я прошел за 1 час 20 минут, (могло быть и хуже!)», – констатировал горловчанин.

«На выходе ждал неприятный сюрприз – снова очередь, немалая, на городской автобус. Мне удалось сесть только в четвертый автобус. "Добрые" таксисты-частники предлагали свои услуги всем желающим – по 100 руб. (43 грн) с человека до "Кочегарки". Автобусы № 14 и № 100 ходили хорошо, поэтому я провел в этой очереди 25 минут и, совершив посадку в № 14, поехал домой», – продолжил Сетлов.

«Повезло с погодой, иначе было бы еще менее "приятно"! Вывод: если денег нет – то одевайтесь потеплее, ибо стоять приходится долго», – резюмировал он свою поездку.

Напомним, что в течение октября-декабря на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечаются большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»). Также люди жалуются на усиленный досмотр, и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев у граждан, пересекающие линию разграничения описывают данную процедуру. Информацию о сборе отпечатков пальцев очевидцы подтверждали и в октябре.

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т.к. контрольно-пропускные пункты «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

Как сообщалось ранее, за январь-ноябрь 2018 года Госпогранслужба Украины зафиксировала 11 млн 587 тыс. пересечений линии разграничения на Донбассе, это на 43% больше, чем 2 года назад.

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