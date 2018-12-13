Нововведения в теплосети с 1 января: В Мариуполе на абонентском участке – ажиотаж (Видео). Новости

В Украине с 1 января абоненты, которые вовремя не сдали счетчик на поверку, будут платить за горячую воду не по показаниям, а по норме. Тысячи украинцев не успеют соблюсти сроки, ведь очереди уже до весны.

Так, в Мариуполе (Донецкая обл.) на абонентском участке – очередь. Любовь Вовк пришла подать заявление на поверку счетчика. Женщина рассказывает, за горячую воду платит всегда вовремя. Но с 1 января показания от нее теплосеть не примет. «Получается, что я должна или так, или так снять счетчик. А снять счетчик – это придет контролер в апреле», – сказала она.

Мариупольчанин Владимир Голомазов спохватился раньше. Поэтому к нему контролер придет уже в феврале. Мужчина говорит, о необходимости поверки узнал случайно. Никаких сообщений от поставщика не получал. «Как отопительный сезон начался, тогда нужно срочно показать показания и счетчик на поверку. Предупредили, что показания принимать не будут, пока не будут поверены счетчики», – поделился он.

Как объясняют коммунальщики, проверять счетчик нужно раз в 4 года. За этим плательщики должны следить самостоятельно. Кто не успеет до конца года, будет платить более 200 грн в месяц за каждого жителя квартиры. До тех пор, пока счетчик не проверят. «С 1 января мы будем делать начисления по норме. Так как мы не можем принять во внимание счетчик, который не мы не знаем в рабочем он состоянии или нет. Для этого есть межповерочный интервал 4 года», – сообщил и. о. начальника абонентского участка ККП «Мариупольтеплосеть» Юрий Партакелло.

Чтобы поверить счетчик, достаточно обратиться с заявлением в абонентский участок. Устройство снимут для проверки согласно графику. «Согласно записи, производится поверка счетчиков. Контролеры выезжают на составление актов. Снимается счетчик, проходит поверку, устанавливается дома и им пользуются», – объяснил начальник службы доходов и сборов ККП «Мариупольтеплосеть» Сергей Галиев.

Сейчас на этом участке – ажиотаж. Здесь принимают около 200 заявлений в день. График контролеров расписан до весны. Коммунальщики отмечают, что делать поверку счетчика надо вовремя. Если же не успели, но устройство окажется исправным, в теплосети обещают сделать перерасчет.

Источник: ТК «Донбасс»