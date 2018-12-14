Сплошная путаница: Как работает мобильное приложение по проверке легальности елок (Фото). Новости

Государственное предприятие «Лесной инновационно-аналитический центр» разработало программу, с помощью которой каждый покупатель может проверить легальность реализуемой на новогодних базарах елки. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Лесные ресурсы Украины».

Несмотря на то, что приложение было выпущено еще в декабре 2017 года, как проверили «Донецкие новости», оно до сих пор работает с ошибками.

Все лесничества Украины при официальном срубе крепят на дерево бирку (чип) со штрих-кодом. Информация штрих-кода заносится в единую «Систему электронного учета древесины», по которой можно узнать легальность сруба, породу дерева, где его вырастили.

Так, для Android было разработано приложение «Yalynka.info», его можно бесплатно установить через Google Play Market.

После установки программы Yalynka.info на смартфоне, пользователю предлагается ввести в поисковое окно номер, указанный на бирке дерева. Программа связывается с «Системой электронного учета древесины» и выдает результат в виде – «Легальна» или «Нелегальна» елка, которая рассматривается.

Для проверки работоспособности программы мы взяли сосну крымскую, выращенную в Маяцком лесничестве Славянского лесхоза. Сосна реализовывалась непосредственно в питомнике лесничества, поэтому в легальности ее происхождения сомнений особо не было.

Бирка дерева содержит номер серии (2 буквы латиницей) и штрих-код с цифровым его обозначением (6 цифр).

При этом в поисковое окно программы вводить нужно только цифровой номер, без указания серии. Т.е. в нашем случае вводим 600682 без UA. (Мобильное приложение не предполагает сканирование штрих-кода).

Программа выдала, что наша елка легальна, нам подтвердили, что это сосна крымская, но… что она выращена в Смелянском лесхозе в Черкасской области.

Дело в том, что в «Системе электронного учета древесины» деревья учитываются не только по цифровому коду, но и по номеру серии. Доступ к этой системе открыт через сайт ГП «Лесные ресурсы Украины», раздел «Проверка древесины» https://www.ukrforest.com/check .

И под номером 600682 указаны два дерева с разными буквенными сериями и из разных лесничеств (в том числе и наша сосна из-под Славянска):

Серия: НЯ №600682 – Смелянский ЛХ Черкасское ОУЛГ;

Серия: UA №600682 – Славянское ЛХ Донецкое ОУЛГ.

Но есть еще одна путаница. В мобильном приложении по дереву из Смелянского лесного хозяйства указана порода «Сосна крымская», а при проверке на сайте – «Ель обыкновенная».

Учитывая несовершенство приложения Yalynka.info и что для его работы все равно необходимо подключение к интернету, то при его наличии на смартфоне проще уже войти на сайт ГП «Лесные ресурсы Украины» и проверить дерево по «Системе электронного учета древесины». Таким образом, разработанное госпредприятием мобильное приложение в данной его версии теряет смысл.

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