На Донетчине самая высокая готовность к диалогу с жителями неподконтрольного Донбасса (Инфографика). Новости

Наиболее значимые результаты социологического опроса в Донецкой области в этом году касаются межгрупповых отношений и готовности к диалогу с жителями неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в Индексе социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в 2018 году.

«Жители Донецкой области продемонстрировали значительное снижение восприятия социальной угрозы со стороны различных групп, в том числе групп с различными политическими взглядами и групп из других частей страны. Хотя и уровень позитивного отношения к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) снизился, они остаются одной из наиболее позитивно оцениваемых групп», – говорится в отчете ООН.

Согласно документу, готовность к диалогу с людьми, проживающими в «ДНР» и «ЛНР», также повысилась – зафиксирован самый высокий показатель среди всех 5 восточных областей Украины.

«Что касается предоставления услуг, наряду с восприятием, что качество дорог улучшилось, оценка эффективности услуг общественного транспорта ухудшилась. Что касается политического видения, снизился уровень поддержки присоединения к Таможенному союзу (хотя и в меньшей степени, чем в Днепропетровской области), в то время как уровень поддержки членства в НАТО повысился. При этом, жители области отмечают уменьшение уровня экономической безопасности параллельно с повышением склонности к миграции», – отмечают международные эксперты.

Как сообщалось ранее, уровень социальной толерантности вдоль линии разграничения в Донецкой области самый высокий в регионе – этот показатель составил 6,3 балла. При этом в громадах, которые проживают на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, ситуация отличается даже в границах одного административного образования, но есть то, что их объединяет – люди ощущают себя в изоляции.

Напомним, в 5 восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Кроме того, население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, и считает, что они представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом. В ООН также обнародовали данные настроений населения востока Украины за 2018 год, согласно которым в Луганской области самый высокий показатель склонности к миграции.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

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