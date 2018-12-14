Все только начинается: В Донецке жалуются на подорожание продуктов и бензина. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке дорожают продукты, поднялся в цене бензин, при этом у людей остаются низкими зарплаты. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«В черный список Пушилина! Цены космос, все дорожает, скоро и цены в общественном транспорте будут не 11 руб. (4,6 грн по местному курсу на 14.12.2018 – прим. ред.), а все 20 руб. (8,4 грн). Ты людям сделай з/п тогда 15 тыс. руб. (6,3 тыс. грн)», – пишет автор поста в донецком паблике.
Большинство дончан согласны с автором:
- Наталья: «100%»;
- Андрей: «Счастливых все больше»;
- Катерина: «Ха, подождите. Скоро вообще бесплатно работать будем»;
- Денис: «Бензин подорожал снова... Значит и цены не за горами… Зато живем свободно»;
- Анастасия: «Он же обещал стабильность. Вот и стабильное повышение цен»;
- Алексей: «После НГ все еще больше подорожает, в РФ НДС подняли до 20%»;
- Никита: «И бензин подорожал с солярой. Все только начинается».
Есть и те, кто вступился за «главу ДНР» Дениса Пушилина. «Причем тут Пушилин? Везде сейчас дорожает все, сезон такой, и так каждый год», – считает Роман.
Также дончане отмечают, что зарплаты в 15 тыс. руб. (6,3 тыс. грн), которую требует автор поста для людей, не хватит, чтобы жить хорошо:
- Даша: «15 тыс. руб. (6,3 тыс. грн) типа достаточно? На 15 мы выживаем вдвоем»;
- Ольга: «Кстати, в Харькове в автобусе проезд 10 грн. Если считать по курсу рубля, то это и будет где-то 20 руб. (8,4 грн). А зарплаты так же, как и у нас, остаются неизменными»;
- Дарья: «В Харькове такие же з/п, как в Донецке? Ой, не смеши. Это только в Донецке можно рассказывать»;
- Натали: «Типа на 15 тыс. руб. (6,3 тыс. грн) жить можно припеваючи».
Напомним, в торговой сети в «ДНР» объяснили рост цен на продукты.
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