Названы значимые социальные изменения в Луганской области в 2018 году (Инфографика). Новости

В 2018 году в Луганской области, как и в Донецкой, было зафиксировано значительное улучшение межгрупповых отношений, в том числе существенное повышение уровня готовности к диалогу с различными группами в обществе, а также уменьшение негативных стереотипов. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в Индексе социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в 2018 году.

«Жители Луганской области сообщают о меньшем количестве контактов с ВПЛ в 2018 году, что может отображать скорее лучшую интеграцию в новом для переселенцев месте, а не дистанцирование со стороны принимающих местных громад. Хотя уровень коррупции снизился, по оценкам респондентов, повышения уровня доверия центральным или местным органам власти не произошло», – говорится в отчете ООН.

Согласно документу, в Луганском регионе повысилась склонность к миграции – зафиксирован самый высокий уровень склонности к миграции среди всех 5 восточных областей Украины. «Кардинальное отличие от Днепропетровской и Донецкой областей состоит в повышении уровня поддержки Таможенного союза в Луганской области, что может быть связано с более серьезным негативным влиянием разрушенных торговых отношений с Российской Федерацией. Также, как и в других областях, снизилась поддержка политического решения конфликта, которое приведет к любому виду независимости неподконтрольных правительству территорий», – сказано в анализе соцопроса.

Как сообщалось ранее, уровень социальной толерантности вдоль линии разграничения в Донецкой области самый высокий в регионе – этот показатель составил 6,3 балла. При этом в громадах, которые проживают на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, ситуация отличается даже в границах одного административного образования, но есть то, что их объединяет – люди ощущают себя в изоляции.

Напомним, в 5 восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Кроме того, население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, и считает, что они представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом. В ООН также обнародовали данные настроений населения востока Украины за 2018 год, согласно которым в Луганской области самый высокий показатель склонности к миграции.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

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