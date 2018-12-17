Во Львове готовят к заселению общежитие для переселенцев. Новости

Во Львове готовят к заселению общежитие для переселенцев, проект реконструкции жилья находится на завершающем этапе. Об этом рассказала консультант по развитию громад Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) в г. Львове Галина Эль Хатри.

«Во Львове реализовывается один проект предоставления жилья для переселенцев – это реконструкция общежития под социальное общежитие для ВПЛ. Оно находится во Львове на улице Венгерская, 2, где предусматривается поселение 80 человек из числа переселенцев, и в ближайшее время планируется его открытие. Уже примерно на 97% выполнены строительные работы. Мы уже на завершающем этапе», – сообщила она.

По ее словам, это проект частично финансируется правительством Германии и немецким банком «KfW», а часть реконструкции общежития для переселенцев финансирует местная власть.

«Нанята администрация этого общежития. На базе общежития местная власть создает центр совместно с нами, и можно обращаться во вторник, среду и четверг с 10:00 до 16:00 по адресу: Лычаковская, 56. Там уже работает социальный работник и юрист, который принимает предварительные заявки на поселение в общежитие», – проинформировала Эль Хатри.

«Обратилось уже много людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах – это инвалидность, состояние здоровья. Поселять будет специальная комиссия, которая сейчас формируется. Она будет рассматривать каждую анкету и определять, кто первоочередно будет заселяться в это общежитие», – рассказала представитель УФСИ.

Она добавила, что позиция УФСИ и международных доноров поселять в общежития переселенцев бессрочно или до завершения сложных жизненных обстоятельств, но местная власть установила свои правила, согласно которым поселение предусматривается на полгода, после чего может быть продлено комиссией до 1 года, а для категории лиц с I группой инвалидности срок может быть продлен до 1,5 года.

Как сообщалось ранее, Восточное региональное представительство УФСИ при поддержке правительства Германии и немецкого банка «KfW» с 2015 года реализует проекты по созданию мест проживания для переселенцев в 5 областях Украины, но четкого механизма по расселению ВПЛ нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

Читайте также: