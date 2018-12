Тенденции к миграции на Донбассе могут негативно повлиять на демографию, – ООН. Новости

Склонность к миграции в восточной Украине остается выше уровня, который может считаться позитивным для экономического роста и развития, особенно в Донецкой и Луганской областях, где респонденты отмечали и продолжают отмечать самый высокий уровень и прямого, и косвенного влияния вооруженного конфликта. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в Индексе социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в 2018 году.

Согласно анализу социологических опросов, респонденты, которые рассматривают переезд из восточной Украины, руководствуются рядом традиционных факторов, среди которых неудовлетворенность своим местом проживания, и более контекстно-специфическими факторами, такими как низкий уровень возможностей для реализации гражданских прав и/или неблагоприятные события, связанные с вооруженным конфликтом.

«Если такие миграционные тенденции будут продолжаться, они неизбежно приведут к долгосрочным последствиям в вопросах устойчивого развития и социальной сплоченности в восточной Украине. Они усилят потерю человеческого капитала в регионе, поскольку лица с более высоким доходом (с ресурсами, которые можно инвестировать в малый и средний бизнес) и компетенцией, присущей "белым воротничкам", демонстрируют самую выраженную склонность к миграции», – говорится в отчете ООН.

«Кроме того, подобные миграционные тенденции окажут негативное влияние на демографию в восточной Украине, так для региона уже характерно стареющее население, а молодое население выражает самое сильное желание покинуть регион», – отмечают международные эксперты.

Как сообщалось ранее, уровень социальной толерантности вдоль линии разграничения в Донецкой области самый высокий в регионе – этот показатель составил 6,3 балла. При этом в громадах, которые проживают на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, ситуация отличается даже в границах одного административного образования, но есть то, что их объединяет – люди ощущают себя в изоляции.

Напомним, в 5 восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Кроме того, население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, и считает, что они представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом. В ООН также обнародовали данные настроений населения востока Украины за 2018 год, согласно которым в Луганской области самый высокий показатель склонности к миграции.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

Читайте также: