Сводка из зоны ООС за 13 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 22 обстрела украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий 2-е украинских военных погибли. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из минометов калибрами 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный (Золотое-4), что на попаснянском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на мариупольском направлении. Также НВФ вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельское на донецком направлении и позициям украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на мариупольском направлении.

В течение текущих суток противник дважды открывал огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений составило 21 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 504 единицы. Под обстрелами со стороны украинских силовиков оказались район Донецкого аэропорта, село Спартак, поселки Старомихайловка, шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка, ее поселки Доломитное и Зайцево; Ясиноватая и близлежащее село Крутая Балка; Докучаевск; села Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.), Саханка, Коминтерново (после переименования Пикузы – прим. ред.). Применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, зенитные установки, различные гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. В Коминтерново сгорел единственный магазин».

Также в «ДНР» заявили о ранении мирного жителя Донецка.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Лозовое и Веселогоровка. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов».