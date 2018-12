В Украине выросла поддержка мирного разрешения конфликта на Донбассе, – ООН. Новости

В 2018 году эксперты ООН выявили три ключевые тенденции среди населения 5 регионов восточной Украины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в Индексе социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в 2018 году.

Три основные тенденции были выявлены для всех областей:

улучшение межгрупповых отношений, в частности, повышение готовности к диалогу с различными группами в обществе наряду со значительным уменьшением негативных стереотипов и воспринимаемых социальных угроз;

увеличение поддержки мирного разрешения конфликта (в противоположность военному решению) наряду с высоким уровнем усталости от конфликта;

увеличение доверия центральным органам власти, хотя и общий уровень доверия к ним остается намного ниже чем уровень доверия местным органам власти.

По отдельным восточным областям Украины наблюдались следующие тенденции:

В Днепропетровской области наиболее сильно выросло доверие к центральным органам власти, но снизилось ощущение личной безопасности;

Воспринимаемый уровень социальных угроз со стороны различных групп в обществе снизился в Донецкой области, но заметно повысилась склонность к миграции и снизился уровень экономической безопасности;

Большинство показателей остались на том же уровне в Харьковской области, но улучшилось восприятие лиц, проживающих на неподконтрольных украинскому правительству территориях в Донецкой и Луганской областях, и зафиксирован особенно высокий уровень доверия к местным органам власти;

Значительные улучшения в Луганской области касаются межгрупповых отношений (в том числе снижение уровня стереотипов и повышение готовности к диалогу);

В Запорожской области улучшился ряд показателей, касающихся государственного управления, в том числе заметное снижение воспринимаемого уровня коррупции и повышение уровня политической безопасности.

Как сообщалось ранее, уровень социальной толерантности вдоль линии разграничения в Донецкой области самый высокий в регионе – этот показатель составил 6,3 балла. При этом в громадах, которые проживают на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, ситуация отличается даже в границах одного административного образования, но есть то, что их объединяет – люди ощущают себя в изоляции.

Напомним, в 5 восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Кроме того, население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, и считает, что они представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом. В ООН также обнародовали данные настроений населения востока Украины за 2018 год, согласно которым в Луганской области самый высокий показатель склонности к миграции.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

