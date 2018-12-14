Азовские санкции: Кто раньше – ЕС или США?. Новости

Введение санкций в отношении России за ее агрессивное поведение в акваториях Азовского и Черного моря – это уже технический вопрос, кто быстрее, и кто сильнее их введет – ЕС или США. Об этом заявил российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«То, что реакция Запада в целом в российско-украинском конфликте гораздо более жесткая после 25 ноября, это – несомненно», – сказал он.

«Я бы еще напомнил заявление новоизбранного лидера Христианской демократической партии Германии о том, что необходимо послать корабли НАТО в Черное море для оказания поддержки Украине. Вы могли бы вообще представить, что услышите нечто подобное от Германии, от Меркель еще несколько недель назад?», – отметил Пионтковский.

Военный эксперт убежден, что страны Запада, в частности США, не оставят безнаказанным инцидент с вооруженным нападением российских военных на украинские корабли в Азово-Керченской акватории.

Как сообщалось ранее, лидеры ЕС рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России за агрессию в Азово-Керченской акватории, но в Европейском Союзе есть разные позиции по поводу антироссийских санкций, а решения принимаются консенсусом. По словам, экс-посла США в Украине, директора Евразийского центра «Атлантического Совета» Джона Хербста, Америка может ввести новые санкции против России в связи с конфликтом в Керченском проливе, когда полноценно заработает новоизбранный Конгресс США.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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