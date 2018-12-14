В Киеве рассказали, как проходит реабилитация участников боевых действий в Сумах. Новости

В Сумах для реабилитации участников боевых действий открыли специальное отделение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал директор КУ «Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей» Александр Мордванюк.

По его словам, в 2015 году, когда началась первая волна демобилизации военнослужащих, которые были призваны в 2014 году, в Сумах начали создаваться общественные организации и актуальным стал вопрос об оказании социальных услуг участникам АТО. Для этого в марте 2016 года был создан «Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей». На протяжении 2016 и 2017 года здание, которое было выбрано для учреждения, капитально отремонтировали, на что потратили около 8 млн грн. В нем работает 19 сотрудников, в числе которых психолог, социальные работники, реабилитологи и другие.

«Направления работы центра – восстановление здоровья и возвращение к полноценной жизни в обществе, укрепление семьи и социально-полезных связей участников боевых действий и членов их семей», – сообщил Мордванюк.

«В 2018 году в центре было создано отделение по реабилитации участников АТО, куда мы пригласили врачей Сумской городской больницы №1. У нас работают врач-терапевт, невролог, физиотерапевт, терапевт и две медсестры. У нас есть бальнеологическое направление – ванны, а также кабинет физиотерапевтических услуг, для которого мы закупили специальную аппаратуру», – продолжил он.

Руководитель учреждения отметил, что центр оказывает услуги не только участникам боевых действий, но и членам их семей, в частности особое внимание уделяется семьям погибших участников АТО. Воспользовались такими услугами центра 1155 человек.

Читайте также: