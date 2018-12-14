Ситуация в пунктах пропуска днем 14 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «14:07. На выезд из Горловки сейчас машин 20 перед паспортным. Перед полицией и на полиции – никого»;

«Администратор»: «14:08. Была около 12 часов пеших полсетки было, из Украины сразу на проверку, а на выезд уже на КПП стояло машин 80+-. Горловка-Артемовск (Бахмут, – ред.)».

КПВВ «Марьинка»:

Лилия: «13:47. На "Каргилле" в Украину без движения. Народный контроль перекрыли дорогу».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «10:43. Еленовка – льготная 20 машин, основная возле 4-го туалета (почти от поворота)»;

Денис: «11:16. Еленовка в Донецк . Основная 20 машин. Льготы нет. Движение есть»;

«Администратор»: «11:44. Еленовка в сторону Украины. Общая почти до поворота, льгота 18 машин»;

Денис: «12:12. Новотроицкое в сторону Украины. Машин до поворота, возле церкви»;

«Житель Донбасса»: «13:00. Еленовка в Донецк 20 авто и 5 автобусов и на проверке. Из Донецка стоят фуры, часть пропустили, часть еще стоит. Льготной 20 авто, обычной 120»;

Евгений: «13:23. Еленовка в сторону Украины. Почти до поворота».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «13:02. Гнутово: на 12:00 в обе стороны по 10 машин».

О ситуации КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.