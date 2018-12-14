Ситуация в пунктах пропуска днем 14 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 14 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- «Администратор»: «14:07. На выезд из Горловки сейчас машин 20 перед паспортным. Перед полицией и на полиции – никого»;
- «Администратор»: «14:08. Была около 12 часов пеших полсетки было, из Украины сразу на проверку, а на выезд уже на КПП стояло машин 80+-. Горловка-Артемовск (Бахмут, – ред.)».
КПВВ «Марьинка»:
- Лилия: «13:47. На "Каргилле" в Украину без движения. Народный контроль перекрыли дорогу».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Администратор»: «10:43. Еленовка – льготная 20 машин, основная возле 4-го туалета (почти от поворота)»;
- Денис: «11:16. Еленовка в Донецк . Основная 20 машин. Льготы нет. Движение есть»;
- «Администратор»: «11:44. Еленовка в сторону Украины. Общая почти до поворота, льгота 18 машин»;
- Денис: «12:12. Новотроицкое в сторону Украины. Машин до поворота, возле церкви»;
- «Житель Донбасса»: «13:00. Еленовка в Донецк 20 авто и 5 автобусов и на проверке. Из Донецка стоят фуры, часть пропустили, часть еще стоит. Льготной 20 авто, обычной 120»;
- Евгений: «13:23. Еленовка в сторону Украины. Почти до поворота».
КПВВ «Гнутово»:
- «Администратор»: «13:02. Гнутово: на 12:00 в обе стороны по 10 машин».
О ситуации КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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