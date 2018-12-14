В Сумах приняли местную программу по обеспечению жильем участников боевых действий. Новости

В регионах не хватает земельных участков, чтобы полностью обеспечить потребности участников боевых действий, и мэры городов об этом знают, также актуальна проблема обеспечением жильем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал Сумской городской голова Александр Лысенко.

«Мы можем отдельно отчитаться о данной работе, и участники АТО об этом знают, и все союзы участников АТО знают, что мы это делаем, но, когда работа закончится и не будет таких земель, которые можно предоставить, проблема социальной реабилитации перейдет в другую категорию – обеспечения жильем тех участников АТО, которые в этом нуждаются», – сказал он.

По его словам, в 2017 году в Сумах приняли инновационную программу по обеспечению жильем участников АТО, которая никак не касается Жилищного кодекса, согласно которому гражданин Украины должен отстоять очередь для получения жилья.

«Депутатский корпус проголосовал и поддержал программу по обеспечению жильем участников АТО. По ней разработан порядок. Она финансируется за счет городского бюджета. Она принята на 5 лет. Каждый год мы выделяем 21 млн грн – по 350 тыс. грн 60 участникам АТО на приобретение жилья», – сообщил Лысенко.

«Мы разработали балльную систему, потому что были вопросы, каким образом и кто имеет право на получение квартир. Сами участники АТО разработали пункты, которых в порядке 11», – добавил мэр Сум.

Он отметил, что местные власти Сум готовы поделиться своим опытом по реализации жилищной программы для участников АТО с мэрами других городов.

Читайте также: