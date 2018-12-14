Жилье участникам АТО: Мэр Сум рассказал о преимуществах местной программы. Новости

В Сумах участникам боевых действий выделяют денежные средства на покупку жилья согласно местной программе, принятой депутатами городского совета, которая имеет ряд преимуществ перед государственными, в частности перед программой «Доступное жилье». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал Сумской городской голова Александр Лысенко.

«В соответствии с порядком проходит голосование и специальной комиссией, созданной Сумским городским советом вместе с участниками АТО, определяются те, кто имеет право получить [деньги на приобретение жилья]. Потом они регистрируют карту в Ощадбанке, куда направляются деньги», – рассказывает он.

По его словам, ценность этой программы заключается в большем диапазоне выбора и сокращении сроков. «Можно было бы за 2-3 года построить дом, есть и программы "50 на 50" построить дом. Первая инициатива была такая. Но дом будет строиться не один год. Половина квартир – 60, за 3 года мы можем предоставить 180 квартир, и эти квартиры можно приобрести необязательно в городе Сумы. Эти квартиры могут быть большей площадью, потому что участники АТО могут добавить свои деньги», – отмечает Лысенко.

«Можно приобрести частные дома, и у нас уже на данный момент из тех 60 квартир, на которые мы выделили деньги, около половины участников программы купили жилье – это частные дома, в двух из них я лично был, и они большей площадью, чем планируется квартира на 40-50 кв. м, а дома – примерно по 120 кв. м», – сообщил мэр Сум.

Он добавил, что перечисленные на банковскую карту деньги нужно использовать исключительно на приобретение жилья в течение 1 года, если недвижимость не была приобретена, деньги вернутся в бюджет города.

Как сообщалось ранее, в Сумах в 2017 году приняли местную программу по обеспечению жильем участников боевых действий и рекомендуют свой пример мэрам других городов. Каждый год из местного бюджета выделяют по 350 тыс. грн 60 участникам АТО на приобретение жилья.

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