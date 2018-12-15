Приходят бабушки – дарим: В Славянске открылись елочные базары (Фото). Новости

В преддверии новогодних и рождественских праздников в Славянске (Донецкая обл.) открылись елочные базары.

Как заверили продавцы корреспондента «Донецких новостей», они работают легально, «документы на елочки есть».

«Торговать мы начали с 10 декабря. Подходят, интересуются. Потихонечку уже берут. Документы, чипы есть. Кроме деревьев у нас есть композиции из веток сосны на деревянной подставке, с настоящими шишками. По 150 грн. Сам делал», – рассказывает продавец-студент Виталий с торговой точки в районе рынка «Восток» (известный в городе как «Хитрый рынок»).

Цены на сосны – от 150 грн и выше. В «ходу» высота от 1,5 метра. Покупатели просят подобрать «не желтую», «не кривую» и «пушистую». Торгуются, и им уступают. « Мы никого не обижаем, праздничное настроение создаем!», – говорит торговец соснами.

Приобрести «шикарную» сосну, высотой более 2 метров, можно за 300-350 грн. Хотя попалась и стройная красавица под 3 метра (2,8 м) – готовы были отдать за 300 грн.

«Сосну мы привезли из Луцка, западной Украины. Сейчас у нас покупают где-то 5 -10 елок в день. Бирку мы обязательно вешаем, когда люди покупают. Дело в том, что бирка у нас бумажная, а сейчас влажная погода – чтобы не испортилась», – поясняют на одной из точек в районе Центрального рынка.

«За бирками следим строго – не нарушаем, крепить не забываем. Полиция наличие проверяет. Да и покупатели все уже в курсе, что елочка должна быть со штрих-кодом: с какой области привезена, где выросла. Наши деревца из Волынской области, Маневичский район. Нам они нравятся – поэтому и завозим», – поясняют на другой локации напротив Центрального рынка.

Многие предпочитают купить веточку, чтобы самостоятельно составить композицию.

– А веточка почем?

– Мы их так отдаем. Приходят бабушки и дедушки – дарим, пусть порадуются.

Как сообщалось ранее, розничные цены в Славянском лесхозе значительно ниже, чем на елочных базарах:

сосна от 30 см до 1 м – 90 грн;

от 1 до 1, 90 м – 96 грн;

от 2 м и выше – 102 грн.

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