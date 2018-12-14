В Донецке прозвучал сильный взрыв. Новости

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В Донецке прозвучал сильный взрыв

ДН

14.12.18 19:55dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 14 декабря, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке вечером прозвучал сильный взрыв. Его слышали во многих районах города. Об этом местные жители пишут в социальных сетях.

  • Татьяна: «Центр услышал взрыв»;
  • Нochudomoy: «Донецк. Кого  взорвали??»;
  • Лена: «Абакумова, пока единичный бах, сильный, окна трухануло хорошо»;
  • Анна: «И машзавод нормально так услышал»;
  • Татьяна: «Думаю это что-то рвануло, позвонили с Калининского района, там тоже слышно было»;
  • Анна: Пролетарка и будеха услышали, интересно кого взорвали»;
  • Pan Doktor: «Может Басурина, после несбывшегося прогноза»;

Necro Mancer: «У Баси еще куча времени до полуночи, может его Наев спасет».

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев.

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