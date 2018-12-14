В Донецке прозвучал сильный взрыв. Новости

Сегодня, 14 декабря, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке вечером прозвучал сильный взрыв. Его слышали во многих районах города. Об этом местные жители пишут в социальных сетях.
- Татьяна: «Центр услышал взрыв»;
- Нochudomoy: «Донецк. Кого взорвали??»;
- Лена: «Абакумова, пока единичный бах, сильный, окна трухануло хорошо»;
- Анна: «И машзавод нормально так услышал»;
- Татьяна: «Думаю это что-то рвануло, позвонили с Калининского района, там тоже слышно было»;
- Анна: Пролетарка и будеха услышали, интересно кого взорвали»;
- Pan Doktor: «Может Басурина, после несбывшегося прогноза»;
Necro Mancer: «У Баси еще куча времени до полуночи, может его Наев спасет».
Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев.
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