Ситуация в пунктах пропуска днем 15 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Администратор: «10:17. На Зайцево на выезде из Украины стоит 15 машин общей очереди уже час. Ее за час объехало уже под 100 перевозов»;

Сергей: «12:43. Пешая большая из Бахмута».

КПВВ «Марьинка»:

Оксана: «13:20. На Каргиле в сторону Украины, авто основная очередь до середины посадки, количества не подскажу»;

Администратор: «13:31 Каргил из Донецка: Общая 60. Льгота 30. Инфа на сейчас».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «10:23. Еленовка в Донецк сразу на проверку. из Донецка 160 обычная, 60 льготы и 16 автобусов пеших»;

Администратор: «13:37. Еленовка из Донецка до 3 туалета, 90 машин. 20 льготной. В Донецк 15 авто»;

Алексей: «13:54. Еленовка на выезд 60 и 20 льготы. Автобусов нет. На въезд 9 авто. Пеших 0».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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