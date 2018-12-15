В Донецке произошла авария на металлургическом заводе, – соцсети. Новости

Сегодня. 15 декабря, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошла авария на металлургическом заводе. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Сначала жители города услышали сильный взрыв и увидели белое облако в районе ДМЗ.

Быль Былева: «У нас шось бахнуло».

Хочу Домой: «Ларинка – опять, Боссе был на улице ...ого-го.… Боссе. Несколько минут назад было громко»;

Хочу домой: «Ленинский РИК – ничего себе грохнуло... Громко Ларинка. Шандарахнуло знатно, с раскатом. По направлению к проходной завода наблюдали какое-то белое облако».

Позднее появились сообщения об аварии и ее последствиях.