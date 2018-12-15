В Донецке произошла авария на металлургическом заводе, – соцсети. Новости

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В Донецке произошла авария на металлургическом заводе, – соцсети

ДН

15.12.18 20:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня. 15 декабря, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошла авария на металлургическом заводе. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Сначала жители города услышали сильный взрыв и увидели белое облако в районе ДМЗ.

  • Быль Былева: «У нас шось бахнуло».
  • Хочу Домой: «Ларинка – опять, Боссе был на улице ...ого-го.…  Боссе. Несколько минут назад было громко»;
  • Хочу домой: «Ленинский РИК – ничего себе грохнуло... Громко Ларинка. Шандарахнуло знатно, с раскатом. По направлению к проходной завода наблюдали какое-то белое облако». 

Позднее появились сообщения об аварии и ее последствиях.

  • Necro Mancer: «Донецк: на ДМЗ взорвался пыльник на второй печи»;
  • Георгий: «Это чем-то грозит?»;
  • Necro Mancer: «Пока сложно что-то сказать о последствиях, может, это еще не все, вон там какой-то 2-й бах слышали»;
  • Донбасский ренеджер: «Вот дебилы, не почистили от коксовой пыли – произошло возгорание  смеси».

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