В Донецке произошла авария на металлургическом заводе, – соцсети. Новости

Сегодня. 15 декабря, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошла авария на металлургическом заводе. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
Сначала жители города услышали сильный взрыв и увидели белое облако в районе ДМЗ.
- Быль Былева: «У нас шось бахнуло».
- Хочу Домой: «Ларинка – опять, Боссе был на улице ...ого-го.… Боссе. Несколько минут назад было громко»;
- Хочу домой: «Ленинский РИК – ничего себе грохнуло... Громко Ларинка. Шандарахнуло знатно, с раскатом. По направлению к проходной завода наблюдали какое-то белое облако».
Позднее появились сообщения об аварии и ее последствиях.
- Necro Mancer: «Донецк: на ДМЗ взорвался пыльник на второй печи»;
- Георгий: «Это чем-то грозит?»;
- Necro Mancer: «Пока сложно что-то сказать о последствиях, может, это еще не все, вон там какой-то 2-й бах слышали»;
- Донбасский ренеджер: «Вот дебилы, не почистили от коксовой пыли – произошло возгорание смеси».
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