Черно-сине-красное: Как украшают Донецк к Новому году (Фото). Новости

Неподконтрольный украинскому правительству Донецк готовится к новогодним праздникам.

Как сообщают дончане, на площади Ленина собрали каркас центральной елки «ДНР», открытие украшенного сооружения запланировано на 21 декабря.

Также на площади установили новогодние фигуры, которые будут светиться в вечернее время суток – олень с санями, паровозик, избушка Бабы Яги, елки и короба. Традиционно для последних лет – в дизайне основной акцент сделан на сочетании красного, синего и черного цветов, символизирующих флаг «республики». Уже иллюминацией украсили деревья.

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