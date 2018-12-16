Ситуация в пунктах пропуска утром 16 декабря: Проезда ожидали 295 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 16 декабря: Проезда ожидали 295 авто

ДН

16.12.18 09:31dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 16 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме и открылись по зимнему графику работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки через КПВВ последовало 39000 человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 9065 человек и 1050 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 8940 человек и 1455 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 7310 человек и 1350 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 4005 человек и 1000 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 9690 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  •  «Майорское» – 40/60; 
  • «Марьинка» – 0/50; 
  • «Новотроицкое» – 0/45; 
  • «Гнутово» – 40/60.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.  

КПВВ «Майорск»:

  • Администратор: «8:51. Блок пост Горловка. По состоянию на 09:45 (местное время), 160 автомобилей, 16 автобусов и микроавтобусов, до 200 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Администратор: «8:30. Еленовка в сторону Украины очередь за 4-м туалетом»;
  • Александр: «9:03. На выезд в Украину 30 машин».

О ситуации на остальных КПВВ на данный момент не сообщается.

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