Ситуация в пунктах пропуска утром 16 декабря: Проезда ожидали 295 авто. Новости

Сегодня утром, 16 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме и открылись по зимнему графику работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки через КПВВ последовало 39000 человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9065 человек и 1050 транспортных средств;

«Марьинка» – 8940 человек и 1455 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7310 человек и 1350 транспортных средств;

«Гнутово» – 4005 человек и 1000 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9690 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 40/60;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 0/45;

«Гнутово» – 40/60.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «8:51. Блок пост Горловка. По состоянию на 09:45 (местное время), 160 автомобилей, 16 автобусов и микроавтобусов, до 200 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «8:30. Еленовка в сторону Украины очередь за 4-м туалетом»;

Александр: «9:03. На выезд в Украину 30 машин».

О ситуации на остальных КПВВ на данный момент не сообщается.