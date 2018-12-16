Ситуация в пунктах пропуска днем 16 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «12:15. На Каргиле в Курахово: основная – машин 40. Лготы – до 10».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: :10:46. На Еленовке до 3 туалета, мы за 2,5 часа продвинулись от 4 туалета до таможни»;

Администратор: «11:16. Еленовку проехали за 3 часа, были возле 4 туалета изначально, нулевой украинский очереди нет, на Новотроицке машин 40 очередь».

О ситуации на КПВВ «Майорск», «Гнутово» и «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.

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