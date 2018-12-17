«Для ДНР это сродни полета на Луну»: Житель сравнил цены в «республике» и в украинском Мариуполе (Фото). Новости

В «ДНР» цены на яблоки в 3,3 раза выше, чем в подконтрольном украинской власти Мариуполе (Донецкая обл.), на Coca-Cola – в 1,8 раз. Об этом в своем видеоблоге рассказал Юлиус, житель неподконтрольного украинской власти Тореза (после переименования – Чистяково).

Он отметил, что попросил своих знакомых, которые ездили в Мариуполь, купить отдельные продукты на сумму 300 грн.

При этом блогер сразу уточнил, что в «ДНР» на день «мариупольских» покупок в пункте обмена валют курс составлял: покупка 1 гривны – 2,25 руб., продажа – 2,40 руб. «Т.е. если ты в обменку ДНР сдашь 1000 грн, то получишь 2 250 руб. Я тут же посмотрел курс в Украине: покупка – 2,42, продажа – 2,53. Т.е. если ты сдашь там 1000 грн, то получишь 2 420 руб.», – пояснил он

«Что меня очень сильно удивило, что в Мариуполе продают крупные яблоки. У меня нет коробки спичек, чтобы сравнить, но вот сравню с кистью. Вот такие яблоки продаются», – удивляется блогер, дополнительно сравнив размеры яблока со своей головой и IPhone 4.

«Знаете, сколько в Мариуполе стоит килограмм таких яблок? Не по акции. Покупай хоть тонну. 7,99 грн! Купил 4 кг. У нас такие яблоки стоят 55-60 руб. (24-27 грн по местному курсу валют, – прим. ред.). Дешевле вы не найдете. Т.к. цена на фрукты здесь в 2,5 раза выше, чем в Украине», – констатировал Юлиус.

Также он приобрел 3 бутылки Coca-Cola. «Стоимость – по 22,80 грн. Я фанат Coca-Cola. Многие мне скажут, что это не вещи первой необходимости, без них можно прожить. Безусловно! Но у нас такая бутылка в "Первом республиканском супермаркете" стоит 93 руб. (41 грн)», – продолжил блогер.

Далее он продемонстрировал 5 шоколадок «Миллениум» – по 11,99 грн. «Очень вкусная шоколадка, 12 грн. Теперь, что касается ДНР. Не могу сказать, что точная копия (хотя изделия фабрики "Рошен" у нас продаются свободно), но подобные шоколадки дешевле 52-55 руб. (23-24 грн) я вообще не видел», – констатировал торезчанин.

«Купил еще 360 г сыра. Там 1 кг сыра – 100 грн. У нас такой стоит 320-350 руб. (142-156 грн). Дешевле 300 руб. не найдешь. Плавленый сырок со специями в Мариуполе – 12 грн, здесь – 40 руб. (18 грн). Т.е. на эти товары разница минимальная. А минимальная – это в 1,5 раза», – констатировал блогер.

Таким образом, цены на перечисленные продукты в неподконтрольном Торезе в среднем в 1,7 раз (на 42%) выше, чем в украинском Мариуполе:

Товар Цена в Торезе, в перерасчете в грн Цена в Мариуполе, грн Сравнение цен в Торезе и Мариуполе в грн в % Яблоки, 1 кг 26,67 7,99 +18,68 +70% Сыр, 1 кг 155,56 100,00 +55,56 +36% Плавленый сырок со специями, 1 шт. 17,78 12,00 +5,78 +33% Шоколад «Миллениум», 1 плитка 24,44 11,99 +12,45 +51% Coca-Cola, 2л 41,33 22,80 +18,53 +45%

Юлиус акцентировал, что по факту разница составляет еще больше, т.к. у жителей Тореза низкий уровень доходов. Самые высоко оплачиваемые в данном шахтерском городе – работники угольной промышленности. Блогер отметил, что при «ДНР» заработная плата шахтеров снизилась в 2-3 раза по сравнению с их заработками в довоенный период. И сегодня на самой передовой шахте «Прогресс» проходчик получает 15-20 тыс. руб. (6 329 – 8 438 грн) вместо довоенных $2000, горнорабочий – 6 тыс. руб. (2 532 грн) вместо прежних 6-8 тыс. грн.

«Разница на товары довольно серьезная. Хлеб мы покупаем по 18 руб. (8 грн). В мае моя мать ездила в Харьков, пошла на рынок на Героев труда, там супермаркет "Караван", видела там бананы (не совсем идеальные, чуть-чуть черноватые) – 3 грн кило! Она говорит: я стояла возле этой точки, я просто не могла поверить, что такая цена вообще существует. Для ДНР это сродни полета на Луну», – говорит Юлиус.

«В целом я в Мариуполе заказал продуктов на 300 грн. Я бы заказал и больше, некому было везти. И что радует, что украинские таможенники на блокпостах лояльно относятся. Да, есть лимиты. Но если человек едет на своей машине, они не считают – перегруз или недогруз. Но люди, которые постоянно ездят в Украину переоформлять пенсии, жалуются, что ДНРовская таможня шмонает и придирается в разы больше, чем украинская», – дополнил блогер.

Он также констатировал, что с удовольствием бы снял видео ценников на продукты в магазинах «ДНР», но в «республике» вести такие съемки запрещено. «Я научен горьким опытом своего соседа из ЛНР, который ходил, снимал ценники, его задержали, вызвали министерство госбезопасности ЛНР (МГБ ЛНР), выписали ордер, проникли к нему в хату и на Фейсбуке у него в друзьях нашли парня, который как бы член "Правого сектора". Не знаю, чем закончилось, но прокурор просил дать ему 8 лет тюрьмы. Поэтому я лучше буду сидеть в своей комнатушке, и ничего подобного не буду делать. Потому что здесь можно сесть за съемку цен в магазине», – резюмировал Юлиус.

Подписчики блогера сообщили цены в Киеве, российских городах и в казахстанской Астане:

Иван: «В Киеве яблоки по 6-7 грн на рынке, батон хлеба – 8-10 грн, бананы нормальные – от 15 грн»;

«Тайлер»: «В Кемерово яблоки от 60 руб., но за такую цену – это очень плохие, их есть невозможно. Нормальные яблоки начинаются где-то от 85 руб. за кг. А такие, как ты показал, где-то рублей 100 будут стоить если не больше. Бананы – 50 руб. за кг. В общем, фрукты и овощи дорогие, огурцы – 100 руб. за кг! Хлеб – 20 руб., ну кое-где можно и за 10 руб. найти. Проезд – 16 руб. автобус, 18 руб. маршрутка, с 20 декабря подымают на 4 руб. и будет: 20 руб. – автобус, 22 руб. – маршрутка. Средняя зарплата где-то тысяч 18-25»;

«Ви Ви»: «Мурманская область, г. Ковдор: кола 1,5л – 82 руб.»;

«I want to believe»: «У нас в Астане (Казахстан) цены примерно в 1,5 раза дешевле. Бензин – 92 35 руб., хлеб – 15-20, кока-кола 2 л – 50 руб. Минимальная зарплата – $ 150, средняя по стране $ 300, в больших городах даже крестьянину со средним образованием, если очень сильно напрячься, можно от $ 500-1000 делать. И это после обесценивания местной валюты больше чем в 2 раза, раньше даже консультанты электроники 19-летние мальчишки могли на путевку в Турцию за месяц заработать. Теперь уже гораздо сложнее и дольше, ну и айфоны новой версии дорогие. Большой минус это климат, сейчас – -25, в январе будет – -30-35».

В целом подписчики шокированы соотношением цен и зарплат в «ДНР»:

«Отборные Новости»: «О*ренеть, видимо, легче в Африке выжить, чем в ДНР»;

«Профессор»: «Я представляю, как тяжело живется людям... Цены в 2 раза выше, зарплата в 2 раза меньше + отсутствие работы. Ну, надо жить, терпеть»;

«I want to believe»: «Какие зарплаты, если даже работы почти нет? Я так понимаю, там люди готовы даже за 5-6 тыс. руб. работать, лишь бы работа была».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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