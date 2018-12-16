Ни в сказке сказать, ни матом сформулировать: В «ДНР» обсуждают новый дизайн билетов на транспорт (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке местные «власти» придумали новый дизайн билетов на проезд в общественном транспорте. Его тематика – новогодние праздники.

Фото «новогодних билетов», опубликованные в соцсетях, вызвали бурную дискуссию. Горожане считают, что вместо того, чтобы тратить деньги на оплату работы дизайнеров и дорогую полиграфию, местным «властям» следует озаботиться повышением уровня жизни и снижением уровня цен на продукты питания первой необходимости.