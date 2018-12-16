Ни в сказке сказать, ни матом сформулировать: В «ДНР» обсуждают новый дизайн билетов на транспорт (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке местные «власти» придумали новый дизайн билетов на проезд в общественном транспорте. Его тематика – новогодние праздники.
Фото «новогодних билетов», опубликованные в соцсетях, вызвали бурную дискуссию. Горожане считают, что вместо того, чтобы тратить деньги на оплату работы дизайнеров и дорогую полиграфию, местным «властям» следует озаботиться повышением уровня жизни и снижением уровня цен на продукты питания первой необходимости.
- Дмитрий: «Во заживем-то теперь.… Ни в сказке сказать, ни матом сформулировать. Жить становится лучше, жить становится веселее. Вон уже и билетики подъехали. А концерт когда следующий? А то ж хлеб надоел уже, "зрелисч" хочется»;
- Бесславный: «Вот смотрю я на эти билетики и не пойму, плакать мне или смеяться?»;
- Виктория: «Уже везде эти надписи, рынок переименовали в республиканский, каналы тоже некоторые, спортзалы и +100500 других примеров, вместо того чтобы сделать что-то полезное, только и делают, что занимаются самолюбованием! А ведь был раньше город… Богатый, независимый, современный. Боже, глаза заслезились. Зарплаты мизерные, на каждый громкий звук следует нервный тик и остановка сердца, довели стариков, довели матерей, довели город, но такие с@ка гордые ДНР – ДОСТИЖЕНИЕ просто!»;
- Виктория: «Мы жили хорошо, все было у нас отлично пока не нарисовались ДНРовцы, не начали отжимать машины, устраивать стрельбу и не превратили город в отсталую республику»;
- Александр: «Красивые талоны! Иди с ними на рынок и купи себе еды на них»;
- Рома: «Лучше бы зарплаты подняли».
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