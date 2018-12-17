Наивно понадеялись на Россию, – Ходаковский о выходе «ополчения» из Славянска. Новости

В июле 2014 года отход «ополчения ДНР» из Славянска к Донецку «был полной неожиданностью для всех». Об этом в интервью российскому YouTube-каналу заявил экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Ходаковский акцентировал, что к вопросу выхода всех подразделений «ополчения» из Славянска относится неоднозначно. С технической точки зрения это решение он принимает, т.к. «ополчение» находилось под угрозой «зажатия в кольцо». «Но они могли бы отойти к Краматорску, Константиновке, Дружковке. И могли отойти загодя, поэтапно. До этого мы удерживали Славянск и соседнюю группу городов, которые находились между Славянском и Донецком. Там, по-моему, только за исключением Красноармейска (сейчас – Покровск, – прим. ред.) и Артемовска (сейчас – Бахмут, – прим. ред.) все города находились под полным нашим контролем. Там стояло ополчение, были военные коменданты. И все это время могло быть использовано для укрепления обороны», – сказал он.

В качестве основных причин, почему «ополчение» не закрепилось на уровне северных городов Донетчины, Ходаковский назвал неопытность в военных стратегиях и переоценку помощи со стороны России. «Это (укрепление обороны, – прим. ред.) сделано не было, потому что все люди, вовлеченные в процесс, не имели академических военных знаний, опыта ведения войны. Плюс некоторые переоценивали возможности России относительно вмешательства в развитие конфликта. Некоторые наивно полагали, что Россия введет войска, Россия поддержит, и что для этого достаточно было бы создать очаг напряженности, чтобы спровоцировать Россию. Выход подразделений из Славянска во многом и объяснялся тем, что ожидаемая помощь из России не поступила», – продолжил Ходаковский.

Он подчеркнул, что даже при надежде на РФ необходимо было готовить базу для отступления, чего сделано не было. Поэтому «ополчение» вынуждено было отступать вплоть до Донецка. «Основные претензии: отход осуществлялся не поэтапно, а сразу с отдачей огромного количества территорий... Потому что мы не были готовы [к отступлению до Донецка]. Мое подразделение [батальон "Восток"] удерживало два направления: днепропетровское – поселки Первомайское и Пески, а также харьковское – главная трасса на Харьков, это город Ясиноватая и близлежащие поселки. Т.е. основные западные направления были под моим контролем. И когда произошел выход из Славянска, задача о спешном формировании линии обороны в районе Донецка легла на мои плечи», – сказал он.

«Выход был полной неожиданностью для всех. Понятно, что это скрывалось, чтобы не было утечки информации. Но это больно ударило по нам, лишив нас возможности подготовиться к отражению наступления противника… Мы встретили противника на рубеже Ясиноватая – Авдеевка. И потеряв тогда Авдеевку, мы смогли хотя бы сохранить Ясиноватую», – резюмировал он.

Ранее Ходаковский заявлял, что Россия изменила свою политику по отношению к «ДНР» и готовит для «республики» новый имидж с помощью «выборов», на которых избрали новых «марионеток» Кремля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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