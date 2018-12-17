Дискриминация ВПЛ самая высокая в Украине, – Лутковская. Новости

Закон о борьбе с терроризмом в части компенсации ущерба пострадавшим в результате вооруженного конфликта на Донбассе в Украине не работает, а дискриминацию переселенцев сложно доказать. Об этом рассказала экс-омбудсмен и заслуженный юрист Украины Валерия Лутковская.
«Это декларативная норма, которая не имеет никакого механизма для реализации, и соответственно, ни одной статьи в государственном бюджете. Этот закон [о борьбе с терроризмом] в этой части просто не работает», – сказала она.
По ее словам, среди переселенцев, которые смогли обеспечить себя жильем, люди, которые сумели оплатить по программе «Доступное жилье» 50% стоимости недвижимости, или самостоятельно приобрести жилье. «Но я не могу сказать, что переселенцы массово получали крышу над головой с помощью государства. Скорее – при помощи волонтеров. Волонтеры здесь помогали больше. Даже частный бизнес помогал больше, чем государство», – продолжила Лутковская.
«Что касается трудоустройства – у нас задекларированы определенные нормы, что нельзя отказывать в трудоустройстве только на основании того, что человек является переселенцем, но нет никакого механизма, каким образом доказать эту дискриминацию в трудоустройстве, если она есть, поэтому это очень большая проблема. На сегодняшний день ВПЛ – наиболее дискриминированная категория граждан на территории Украины», – резюмировала экс-омбудсмен.
Напомним, согласно опросу, в 2018 году на Донбассе жители поставили на первое место полицию, как эффективный способ защиты своих прав, а отношение к самосуду в Донецкой и Луганской областях отличается от других регионов Украины в разы.
Результаты исследования показали, что в Украине за два года изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность, а проблема дискриминации, остается актуальным вопросом для всех граждан. Кроме того, в Украине с 2016 по 2018 год изменилось отношение к ограничению прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), при этом на Донбассе более толерантно относятся к разным уязвимым социальным группам, чем в других регионах.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
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