При Украине жили как у бога за пазухой: В «ДНР» рассказали о зарплатах шахтеров. Новости

При «ДНР» заработная плата шахтеров снизилась в 2-3 раза по сравнению с их заработками в довоенный период. Об этом на примере горняков неподконтрольного украинской власти Тореза (после переименования – Чистяково) рассказал местный видеоблогер Юлиус.

«У нас есть довольно известная шахта "Прогресс". Добывают на ней уголь марки "Антрацит". В нем содержание углерода 98%, т.е. он сгорает практически весь, от него даже прогара, шлама не остается. И у антрацита очень большая удельная теплота сгорания. Он очень много выделяет энергии, поэтому его используют на предприятиях. Этот уголь и на Европу раньше поставлялся. Так вот в 2012 году [до начала вооруженного конфликта на Донбассе] проходчики – мужики, которые капитально горбатились, – зарабатывали 16 тыс. грн, при тогдашнем курсе 8 грн за доллар, это было $2000», – рассказал торетчанин.

Блогер акцентировал, что сейчас «Прогресс» также одна из передовых шахт в «ДНР», недавно предприятие отчиталось, что досрочно перевыполнило план. «Но сейчас на самых передовых лавах при суперудачной добыче проходчики получают 15-20 тыс. руб. (6 329 – 8 438 грн по местному курсу валют на 17.12.2018). У меня знакомый работает ГРП – горнорабочий проходки – это подай, принеси и не мешай, примерно такой у него функционал. В октябре я с ним общался, так ему выдали зарплаты 6 тыс. руб. (2 532 грн), т.е. это меньше $100. А раньше, за год до войны, по его словам, ГРП получали 6-8 тыс. грн», – пояснил он.

«Поэтому шахтеры при Украине жили как у бога за пазухой. Сейчас у них зарплата упала в 3 раза», – резюмировал блогер.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» после «национализации» шахт для горняков существенно ухудшили условия труда, отмечаются массовые задержки выплаты заработной платы. Шахтеры отмечали, что сейчас на лучших предприятиях по факту самые высоко оплачиваемые профессии – проходчики, ГРОЗы – зарабатывают 25-28 тыс. руб. (10-12 тыс. грн по местному курсу валют), при этом – с одним выходным в неделю. А в довоенный период их оплата труда доходила до $1500-2000. В Макеевке на шахте № 22 «Коммунаровская» оклад подземных работников составляет 10-21 тыс. руб. (4 300-9 000 грн).

Напомним, что перед войной на Донбассе работало около 250 шахт, с началом военных действий осталось 150, из них 70% – в «ДНР и ЛНР». В 2016 году «совет министров ДНР» принял решение о закрытии (реструктуризации и консервации) 22 шахт. По состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие передано 18 нерентабельных угольных предприятий. В «ДНР» перечислили, сколько шахт закрыли по состоянию на ноябрь 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: